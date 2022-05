GrimGrimoire OnceMore:ecco il terzo trailer

Nippon Ichi Software e Vanillaware ( rispettivamente editore e sviluppatore) hanno rilasciato il terzo trailer ufficiale per GrimGrimoire OnceMore, remake del videogame di strategia in tempo reale Grimgrimoire. Nel filmato precedente a questo, rilasciato lo scorso 29 aprile, si mostravano alcuni dettagli per ” insegnare” ai fruitori le basi del gioco ( difatti il trailer venne chiamato indicativamente ” lezione”), mentre in questo, soprannominato ” Personaggi“, viene fornita una panoramica sugli studenti e gli insegnanti; ovvero sulle figure che ruotano intorno al protagonista Lillet Blan.

I personaggi sono diversi e multi sfaccettati e graficamente molto interessanti; nulla è stato lasciato al caso nemmeno per quanto riguarda le voci, il doppiaggio è curato nei minimi particolari con un cast vocale di tutto rispetto; ecco una piccola panoramica:

Lillet Blan ( doppiato da Iori Saeki)

Bardito Ballentyne( Miyasae Naoya)

Margarita Surpise ( Miharu Hanai)

Surley(Ryuunosuke Watanuki)

Hiram Menthe (Yuta Aoki)

Amoretta Virgine ( Miho Morisaki)

Gammel Dore ( Teruo Seki)

Avvocato ( Hiromichi Tezuka)

Opalnaria Rain ( Aka ri Kageyama)

Chartreuse Grande ( Kazuyoshi Hayashi)

Calvaros ( Michitake Kikuchi)

Lujei Piche ( Wakana Maruoka)

Gaff ( Eriko Matsui)

GrimGrimoire OnceMore sarà rilasciato in Giappone il prossimo 28 luglio per PlayStation 4 e Switch, e visto che manca ancora un po’ di tempo al lancio effettivo, siamo certi che qualche altro filmato e/o anticipazione sarà presto rilasciata.