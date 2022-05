The King of Fighters XV: il 17 maggio arriva il Team South Town

SNK Corporation è fiera di annunciare che il 17 maggio 2022 l’acclamato picchiaduro The King of Fighters XV, vedrà l’aggiunta del DLC Team South Town. I personaggi DLC Howard, Billy Kane e Ryuji Yamazaki provenienti dalla serie di giochi picchiaduro di SNK “Fatal Fury” ritorneranno in The King of Fighters XV tramite il Team South Town. A marzo è stata rivelata la road map dei personaggi.

Sono inclusi costumi EXTRA bonus speciali per Geese Howard, Billy Khan e Ryuji Yamazaki. Intraprendi combattimenti all’ultimo sangue selezionando questi costumi iconici. Verrà implementato un aggiornamento per regolare il bilanciamento del gioco per tutti i personaggi. Lo scopo di questo aggiustamento è rafforzare i personaggi e le loro prestazioni complessive, incidendo su alcune tecniche ma riequilibrando la situazione generale. Preparati per un nuovo KOF XV. Di seguito una panoramica dei componenti del Team:

GEESE HOWARD

Geese Howard è il supervisore della Howard Connection e una figura di spicco dietro le quinte di South Town. È esperto nelle antiche arti marziali giapponesi ed è specializzato nel contrastare gli attacchi degli avversari con colpi devastanti. È una figura carismatica del male che trasuda una presenza travolgente

BILLY KANE

Billy Kane è molto devoto a Geese Howard ed è il secondo in comando nella Howard Connection. Tiene a bada i suoi avversari combattendo con un bastone allungabile che ha una portata impressionante. Billy è anche conosciuto come “l’arma mortale ambulante” a causa della sua personalità focosa.

RYUJI YAMAZAKI

Ryuji è un fuorilegge solitario che si è fatto un nome come broker clandestino. È anche uno degli Otto Hakkesshu di Orochi, ma vive solo per il proprio tornaconto. In questo torneo, sembra essere stato assunto dalla Howard Connection per uno scopo ben preciso e tutti possono comprendere il suo vero fine.

The King of Fighters XV è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC tramite Steam ed Epic Games Store.