Magicians Dead Force of the Soul: rinvio uscita a questo inverno

L’editore Oizumi Amuzio e lo sviluppatore Byking hanno posticipato il gioco d’azione di battaglie a squadre Magicians Dead Force of the Soul dalla sua finestra di rilascio primaverile precedentemente pianificata in Giappone a questo inverno.

L’editore ha citato “varie ragioni” per il ritardo, ma non ha condiviso dettagli specifici.

Inoltre, Oizumi Amuzio ha confermato che Magicians Dead Force of the Soul sarà disponibile sia in edizione standard che in edizione limitata al momento del lancio.

I dettagli su ciò che è incluso nell’edizione limitata saranno annunciati in un secondo momento.