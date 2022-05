Alan Wake 2: Remedy conferma che non verrà mostrato questa estate

Il secondo capitolo di Alan Wake fu annunciato durante i The Game Awards dell’anno scorso, suscitando sgomento e hype in moltissimi fan dell’avventura dinamica survival horror. Tuttavia all’annuncio in questione è seguito un lungo silenzio che ha lasciato gli appassionati in trepidante attesa. Finalmente però si torna a parlare del videogame in questione, seppur non con buone nuove, e a rompere il silenzio è proprio Sam Lake ( creatore di personaggi del calibro di Max Payne e per l’appunto Alan Wake) che, in occasione della celebrazione del 12° anniversario di Alan Wake, conferma che il titolo non sarà mostrato entro l’estate di questo anno corrente.

Ecco quanto dichiarato nel video celebrativo che troverete in fondo a questo articolo:

Tutto con lo sviluppo di Alan Wake 2 sta andando davvero bene. Siamo in piena produzione, disponiamo di molto materiale e gran parte del gioco è giocabile.Ma abbiamo parlato negli ultimi due mesi e siamo giunti alla decisione qui a Remedy, insieme al nostro meraviglioso editore Epic Games, che non mostreremo nulla quest’estate. Creare una demo o un trailer adeguato e raffinato richiede un grande sforzo e sono necessari diversi mesi di lavoro che potrebbero sospenderne lo sviluppo.Riteniamo di star lavorando alacremente e vogliamo assicurarci di creare il miglior gioco survival horror per Remedy. Non vogliamo distogliere il team da quell’attenzione, quindi continueremo a creare un’esperienza di gioco eccezionale e, sfortunatamente, dovrai aspettare un po’ più a lungo per una demo e un trailer.

Ma, oltre al rilascio di Alan Wake per Nintendo Switch, abbiamo anche qualche altra buona notizia; sempre in onore delle celebrazioni, Remedy ha rilasciato qualche concept art che permette di dare un piccolo sguardo allo stile del gioco: