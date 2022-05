Castlevania Grimoire of Souls: in arrivo un nuovo major update

Castlevania: Grimoire of Souls riceve un nuovo major update e aggiunge nuove storie. Konami Digital Entertainment B.V. annuncia l’arrivo di un nuovo major update per Castlevania: Grimoire of Souls. L’aggiornamento porta nuove storie, funzioni e Alter Art. Le nuove storie rivelano finalmente la verità che si cela dietro agli eventi narrati in Castlevania III: Dracula’s Curse e che hanno portato alla prima sconfitta di Dracula.

Lucy e i suoi compagni cercano di contrastare la minaccia di Soma, trasformato in un re demone grazie a una tecnica speciale. Ma Morte è in agguato. La verità sul piano di Morte viene finalmente rivelata. Gli eroi sono ora alle strette. Un nuovo compagno porta coraggio e speranza, mentre la battaglia entra nella fase finale dove tutto ha avuto inizio. Chi vincerà, umani o vampiri? La storia del grimorio si conclude.



Con il progredire della storia, nuovi personaggi, Soma Cruz e Trevor Belmont, si aggiungeranno ad Alter Art! Questo aggiornamento introduce anche nuove boss fight contro i personaggi più famosi della serie. Inoltre, l’aggiornamento aggiunge nuove funzioni che i fan dovranno imparare a padroneggiare. In primo luogo, il sistema di equipaggiamento delle armi consente di distribuire le unità e ricevere ancora più ricompense per il potenziamento delle armi. In secondo luogo, i giocatori possono ora convertire le anime in eccesso in altri oggetti. Tutti i dettagli su Castlevania: Grimoire of Souls sono disponibili sul sito ufficiale.

Caratterizzato dalla classica azione 2D Grimoire of Souls offre ai giocatori grande libertà su come affrontare i 60 stage, vestendo i panni di uno dei cinque eroi giocabili, ognuno con le proprie peculiari abilità. Potrete procedere come Alucard, o prendere il controllo di Simon Belmont o ancora sconfiggere i nemici come Maria Renard.

Castlevania: Grimoire of Souls è disponibile per Apple Arcade e dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.