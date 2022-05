Nintendo Switch Online: in arrivo Kirby 64 dal 20 maggio

Ultimamente Nintendo ha fatto un salto di qualità con le aggiunte alle librerie retrò di Nintendo Switch Online. Sembra che la società non stia più facendo una sporadica aggiunta di contenuti centellinati, con almeno un gioco retrò che viene aggiunto ogni due settimane circa. Sono di recente aggiunti nuovi titoli per Sega Genesis.

Nintendo ha annunciato che Kirby 64: The Crystal Shards arriverà su Nintendo Switch Online + Expansion Pack il 20 maggio. Nintendo of America ha twittato la notizia sul proprio account Twitter ufficiale.

Inhale enemies and combine their abilities in #Kirby's adventure beyond Dream Land! ⭐

Dozens of puffed-up special powers await you in Kirby 64: The Crystal Shards, floating onto #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 5/20! #Nintendo64 pic.twitter.com/4YtfIZ2Cnl

