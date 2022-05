Call Of Duty Vanguard: l’aggiornamento del 12 maggio nasconde un vantaggio segreto

Il 12 maggio è stato rilascio un aggiornamento a sorpresa per Call Of Duty Vanguard, ciò che molti non sanno è che tale patch nasconde un vantaggio segreto per il fucile d’assalto Automaton volto a migliorare e ad ingrandirne le dimensioni, passando da 25 a 30 colpi.

Il fatto veramente curioso è che sulle note patch ufficiali ciò non è riportato, sono infatti delineate solo cinque specifiche, ma della modifica dell’arma non se ne fa menzione sul blog; dunque ora questo potente AR è dotato di 30 colpi nel caricatore per impostazione predefinita.

Necessario specificare che Call of Duty Vanguard è soggetto ad un costante flusso di aggiornamenti, infatti da questo del 12 maggio a quello precedente erano trascorse soltanto 48 ore e la modifica nascosta ha piacevolmente colpito i fan i quali hanno sempre visto la dimensione ridotta del caricatore AR come una ” scusa” per tenere un certo equilibrio tra le armi assicurando quindi, di conseguenza, anche una giocabilità non troppo d’assalto.

Ciò è abbastanza scontato se si pensa alle misure anti-cheat prese dal gioco, in tal senso infatti Activision si era presa l’impegno di impiegare misure di sicurezza sempre più forti verso questo fenomeno che sfrutta, appunto, le debolezze dell’avversario per il proprio vantaggio. Di conseguenza molti fruitori si sono dichiarato un pò stupiti della scelta, proprio perché la miglioria dell’arma potrebbe in qualche modo rompere un già fragile equilibrio.