Sword of the Vagrant: rilasciato il trailer di debutto

L’editore Rainy Frog e lo sviluppatore OTK Games hanno rilasciato il trailer di debutto dell’action RPG fantasy Sword of the Vagrant, la versione console di The Vagrant recentemente annunciata.

The Vagrant è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam il 13 luglio 2018. La versione console uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a giugno in tutto il mondo per 10€

Sword of The Vagrant è un RPG in 2D. Nei panni di Vivian, vivrai un’avventura eccitante e piena di sfide, con un gamplay basato sui combattimenti, combo ed abilità speciali, il tutto mentre migliorerai le caratteristiche del personaggio tramite nuove armi ed equipaggiamento. Gioca come meglio ti aggrada.