Xenoblade Chronicles 3: nuove immagini su due zone del gioco

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. Recentemente l’azienda ha annunciato la data di uscita per il titolo che sarà disponibile dal 29 luglio.

Tramite l’account Twitter di Xenoblade Chronicles 3 sono emerse nuove informazioni riguardanti la Milik Plain e l’Eags Wilderness. La prima zona è una vallata erbosa circondata da rocce e montagne ed attraversata da un fiume: la seconda è una zona desertica dove dominano le tempeste di sabbia. Di recente sono state condivise nuove informazioni sul combat system. Di seguito le descrizioni:

Nella Milik Plain visitata da Noè e altri, un fiume scorre attraverso le vaste praterie. I protisti vivono in riva al mare e ci sono nemici come piante che attaccano all’improvviso, quindi fai attenzione È ricco di pace e natura.

Eags Wilderness è un’area desertica dove danzano tempeste di sabbia. Per Noah e altri, è un ambiente un po’ difficile e vorrai giocare nell’acqua nell’oasi. Ho visto qualcosa come il dito di un’enorme macchina da qualche parte.

Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 verrà lanciato il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.