Two Point Campus: un nuovo trailer illustra il corso di spionaggio

Il nuovo titolo manageriale di Two Point Studios, Two Point Campus, non fa mistero dell’assoluta ridicolità dei suoi corsi. Dopo Cavalierato, Gastronomia e Stregoneria, ora tocca alle spie mostrare i loro talenti.

La scuola di spionaggio, prevedibilmente, è del tutto incentrata sull’addestramento degli agenti che usano tiro al bersaglio, percorsi a ostacoli (dove risiedono laser e coccodrilli) e molto altro. Ovviamente, i tuoi agenti faranno molto di più che pilotare droni: localizzeranno anche tutti gli agenti rivali che si sono infiltrati nel tuo campus come studenti. Se vuoi evitare che trapelano segreti sgradevoli, allora saranno necessarie una o due buone spie.

Two Point Campus uscirà il 9 agosto per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Steam) e Nintendo Switch. Verrà inoltre lanciato il primo giorno su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox.