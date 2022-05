Evil Dead The Game: il titolo non funziona su Xbox

Il giorno che i fan stavano aspettando è finalmente arrivato, con il lancio di Evil Dead The Game per PlayStation, Xbox e PC. Ma sembra che il lancio non sia andato troppo liscio poiché alcuni utenti Xbox hanno scoperto che il nuovo titolo non funziona.

Attualmente, il problema sembra interessare solo alcuni utenti Xbox in tutto il mondo. Saber Interactive, gli sviluppatori e gli editori di Evil Dead The Game, hanno rilasciato una dichiarazione con la causa del problema e una stima di quando i giocatori interessati dal problema potranno entrare in gioco.

Secondo la dichiarazione ufficiale di Saber Interactive, alcuni giocatori Xbox non potranno giocare a Evil Dead The Game a causa di un ‘errore di sistema’.

Gli sviluppatori hanno anche affermato che, a causa del problema in corso, i giocatori interessati avranno ora un nuovo orario di rilascio (corrispondente alle 17:00 di oggi).

Sfortunatamente, sembra che non ci sarà una nuova patch distribuita per risolvere il problema. Sebbene alcuni utenti Xbox non siano stati completamente in grado di giocare al lancio, non è stata una navigazione fluida nemmeno per gli utenti di PlayStation e PC. Una nuova patch è stata distribuita per gli utenti di PlayStation 5 poco dopo il lancio dopo che la piattaforma ha riscontrato problemi di connettività. Mentre gli utenti di PC non sono stati in grado di acquistare il titolo su Epic Games Store dopo che è apparso per molti l’errore “Pagina non trovata”.

Giusto il mese scorso è stato rilasciato il trailer di gameplay.