Little Witch Nobeta: esce dall’accesso anticipato ed arriva PS4,Switch e PC

Little Witch Nobeta, gioco sparatutto in 3D, uscirà dall’accesso anticipato e verrà lanciato per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 29 settembre. A rivelarlo sono i rivenditori stessi del prodotto: 7net Online, Shopping, Biccamera,Sofmap e Yodobashi.

In Giappone l’edizione fisica sarà disponibile in due varianti: standard ed edizione limitata. L’edizione limitata comprende una copia del gioco (codice Steam per la versione PC), confezione in edizione limitata, uno script in formato A4 da 48 pagine, poster B2, artbook B5 con 32 pagine ed un CD della colonna sonora; inoltre ogni piattaforma avrà la propria box art. Difatti la versione PS4 sarà spedita con un esclusivo costume ” Negromante” mentre quella Switch ” Vampiro”.

Un ulteriore trailer di Little Witch Nobeta sarà rilasciato in anteprima in giapponese e cinese proprio oggi; qualche tempo fa fu invece rilasciato un videogameplay del gioco( ancora in fase di sviluppo) che permetteva di dare uno sguardo al prodotto.