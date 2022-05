Insert Coin: la storia del videogioco nelle prime due puntate del podcast

Rai Radio ha deciso di dedicare un podcast ai videogiochi: si chiama Insert Coin, e attraversa la storia dei videogames dalle origini a oggi, fotografa gamers adulti e giovanissimi, interroga i creativi, gli studiosi, i rappresentanti delle istituzioni.

Sono state pubblicate le prime due puntate, che si possono ascoltare su RaiPlay Sound, dove a parlare è il nostro direttore Marco Accordi Rickards, divulgatore con esperienza più che ventennale del nostro amato media, tra giornalismo e studio: insegna infatti Teoria e Critica delle Opere Multimediali Interattive all’Università di Roma Tor Vergata e Storia del Giornalismo dei Videogiochi e Critica Videoludica alla Link Campus University, oltre ad essere direttore del VIGAMUS – il museo del videogioco di Roma. In queste due puntate affronta gli anni ’60 e ’70, per poi passare agli ’80 e ’90.

“un Pong da attaccare al televisore”

Nella prima puntata si parte dunque dalle origini, e da quel primo esperimento di rilievo con Tennis for Two di William Higinbotham, fisico che aveva lavorato anche nel progetto della prima bomba atomica. Le innovazioni tecnologiche nel settore dei computer hanno aperto le porte alla sviluppo del videogame nella sua fase embrionale: i ragazzi del MIT e Steve Russel in primis, portano Spacewar. Immancabile la descrizione della rivalità degli anni ’70 tra due pionieri del settore Ralph Baer (con la prima console della storia, Odyssey) e Nolan Bushnell (fondatore di Atari). Obbligatoria quindi una sezione nella puntata dedicata a Pong, e alla nascita del videogioco come industria.

“I marzianini che invadevano la Terra”

La seconda puntata parte alla fine degli anni ’70, con Taito, l’arrivo di Space Invaders e l’ondata giapponese: nascono i primi personaggi, in questo caso rappresentati proprio dagli alieni. Le sale giochi iniziano ad essere il tempio del videogioco, con versioni migliori rispetto a quelle delle console. Pacman, primo vero eroe, è un altra pietra miliare della storia del media, in un gioco che trova nel “mangiare” un tema inclusivo, e nella forma della pizza l’idea che ha fatto scattare Tōru Iwatani. Con Donkey Kong e Super Mario si parla dell’ascesa di Nintendo, di Shigeru Miyamoto, e della nascita del gioco “a piattaforme”. Negli anni ’90 il 3D stravolge l’industria, e Lara Croft diventa icona anche della rivoluzione femminile nel gaming.

Qui sotto potete vedere il trailer di Insert Coin.