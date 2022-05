Dying Light 2 Stay Human: rimandato il primo DLC della storia

Oltre alla serie di annunci di ritardi legati a Starfield e Redfall, Techland ha annunciato che il primo DLC della storia di Dying Light 2 Stay Human è stato posticipato da giugno a settembre. Citando il desiderio di essere “onesti e trasparenti con i fan”, lo sviluppatore afferma di aver bisogno di “un po’ più di tempo” per svilupparlo. In una tabella di marcia aggiornata, ha delineato alcune delle nuove funzionalità e dei contenuti che ci si può aspettare nei prossimi mesi.

A giugno verrà rilasciata la modalità Foto e il primo “capitolo” intitolato “Sulle orme di un Nightrunner”. Con l’aggiornamento verranno aggiunte nuove missioni, taglie, nemici, ricompense e il sistema di agenti e gradi. È interessante notare che il secondo capitolo è previsto per settembre-novembre e aggiunge ancora più nemici, missioni, taglie e così via.

Per quanto riguarda il secondo DLC sulla storia, è semplicemente previsto per il futuro insieme a nuove armi, nemici, storie, eventi e contenuti aggiuntivi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi. Dying Light 2 Stay Human è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà nel corso dell’anno.

Dear Pilgrims, your feedback always has the highest priority for us, and we want to be honest and transparent with you. We will still need a bit more time to develop the first story DLC. It is now planned to be released in September. pic.twitter.com/5XNe1uIC9u

