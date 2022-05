Phil Spencer sui rinvii di Starfield e Redfall

Ieri Bethesda ha dovuto dare la brutta notizia dei rinvii di Starfield e Redfall. I posticipi fanno sempre male ai fan, ma se vengono fatti è anche perché i giochi devono uscire nel miglior modo possibile. Phil Spencer, a capo di Xbox, ha fatto capire proprio che, nonostante siano decisioni difficili tanto per gli sviluppatori quanto per i giocatori, bisogna aspettarsi qualità e coerenza, dando il tempo ai team di pubblicare giochi pronti.

Qui sotto potete leggere la traduzione dal suo tweet:

Inizialmente previsti per il 2022 (Redfall per l’estate, mentre Starfield aveva la data precisa dell’11 novembre), ora i due giochi arriveranno nella prima metà del 2023.

Qui sotto un’estratto del messaggio di ieri, sotto invece il tweet di Phil Spencer:

These decisions are hard on teams making the games & our fans. While I fully support giving teams time to release these great games when they are ready, we hear the feedback. Delivering quality & consistency is expected, we will continue to work to better meet those expectations. https://t.co/mIfXGd3rui

— Phil Spencer (@XboxP3) May 12, 2022