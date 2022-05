GCC Pokémon: disponibile la nuova versione dell’Accademia Lotta

The Pokémon Company International ha pubblicato oggi 13 maggio la versione più recente dell’Accademia Lotta del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC Pokémon), disponibile presso i rivenditori autorizzati.



L’Accademia Lotta (2022) è una versione aggiornata dell’adattamento in gioco da tavolo del popolarissimo GCC Pokémon, che consente a tutta la famiglia di imparare a giocare facilmente al classico gioco. La precedente versione era uscita nel 2020.



La nuova versione include la meccanica di gioco Pokémon-V e una selezione aggiornata dei Pokémon preferiti dai fan, inclusi Pikachu, Eevee e Cinderace. Ogni scatola dell’Accademia Lotta (2022) contiene tutto quello che serve per apprendere le basi del GCC Pokémon, inclusi un tabellone di gioco rigido per due giocatori, tre mazzi da 60 carte, guide pratiche e accessori di gioco; contenuti che rendono questo prodotto ideale per divertirsi in famiglia o con gli amici.

Se volete saperne di più sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, potete visitare il sito ufficiale.