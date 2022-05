Wonder Boy Collection: ecco la data d’uscita

Prima comparso su Amazon, e poi annunciato ufficialmente da ININ Games, Wonder Boy Collection ha ora una data d’uscita ufficiale: la collection sviluppata da Bliss Brain sarà disponibile su PlayStaion 4 e Nintendo Switch dal 3 giugno. Per l’occasione è stato fatto uscire anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. I pre-ordini si possono effettuare sul sito ufficiale di ININ Games. Oltre alla versione standard, grazie a Strickly Limited Games è possibile ordinare anche le versioni Limited e Collector’s.

Questi i quattro titoli della storica saga contenuti nella collection:

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy in Monster World

Wonder Boy IV

Queste le caratteristiche della collection:

Quattro giochi classici dell’influente serie platform di SEGA.

Include Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder in Monster World e Monster World IV. Portato con precisione sulle console moderne, con caratteristiche estese come filtro, shader, opzione di riavvolgimento e galleria d’arte!

Una fantastica miscela di azione platform e RPG.

Diventa nostalgico con la vibrante pixel art e il nitido audio chiptune.

Semplice e accogliente per i nuovi giocatori, con abbastanza profondità e sfida per affascinare i più devoti.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer della Wonder Boy Collection.