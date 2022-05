Fire Emblem Warriors Three Hopes: nuovo trailer

Nintendo e Koei Tecmo hanno rilasciato un nuovo trailer per Fire Emblem Warriors Three Hopes, il quale mostra più nel dettaglio una delle tre casate. Il nuovo videogioco, in uscita per Nintendo Switch il 24 giugno, è uno spin-off ambientato nel mondo di Fire Emblem: Three Houses, e in quanto tale, non sorprende che presenti un certo numero di personaggi del titolo, e infatti l’ultimo trailer mette in evidenza specificamente i personaggi della casa del Sacro Regno di Faerghus. Più in particolare, il nuovo trailer offre la migliore occhiata al design e al gameplay di Dimitri, Dedue, Mercedes, Ashe, Felix, Annette, Sylvain e Ingrid. Ognuno di loro ha un metodo distinto per combattere i nemici nel gameplay in stile musou del franchise di Fire Emblem Warriors che si basa sull’aspetto precedente del personaggio e sulla classe iconica. Sembra probabile che oltre al nuovo trailer che mette in evidenza i personaggi del Sacro Regno di Faerghus, ci saranno altri due trailer che evidenzieranno i personaggi delle case dei Cervi Dorati e le Aquile Nere nel prossimo futuro.

Non è chiaro esattamente come Fire Emblem Warriors Three Hopes terrà conto degli eventi di Fire Emblem: Three Houses. È noto che il protagonista è un nuovo personaggio, Shez, e un precedente trailer sembrava mostrarlo per qualche motivo a combattere Byleth, il/la protagonista del titolo, al fianco di una delle tre case del videogioco originale. Soltanto il tempo ci dirà quanto dovremo sapere, e nel frattempo vi terremo aggiornati per ogni annuncio particolare che dovessero fare.