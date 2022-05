Star Wars Jedi Survivor: confermato il mese di uscita

Mancano ancora due settimane alla celebrazione della saga di Star Wars, ma continuano a circolare voci su Star Wars Jedi Survivor, l’apparente sequel dell’amato Fallen Order. Jeff Grubb di VentureBeat è un diretto responsabile di tale questione, poiché ha riportato il nome del titolo stamattina, mentre in precedenza aveva rivelato che sarebbe stato lanciato nel 2023. Ma se pensate che si sia fermato vi sbagliate di grosso: infatti, in un recente tweet, ha dato una conferma pazzesca, ovvero che il mese di uscita sarà tra febbraio e marzo del prossimo anno. Secondo quanto riferito, il sequel salterà le console di precedente generazione e opterà solo per la generazione attuale (insieme al PC).

Electronic Arts e Lucasfilm Games hanno confermato all’inizio di quest’anno che il seguito è in fase di sviluppo con Stig Asmussen che riprende il suo ruolo di game director. Ulteriori dettagli, incluso il nuovo nome, devono ancora essere confermati ufficialmente, però, mentre altri due titoli di Star Wars sono in fase di sviluppo sotto la guida della compagnia sviluppatrice. Il primo è uno sparatutto in prima persona guidato dal game director Peter Hirschmann che in precedenza ha lavorato ai giochi originali di Star Wars Battlefront. Il secondo proviene da Bit Reactor, uno studio appena formato, ed è un titolo strategico guidato da Greg Foerscth (ex art director di XCOM: Enemy Unknown e XCOM 2). Di seguito, vi riportiamo il tweet di Jeff Grubb riguardo la data di uscita “ufficiale” di Star Wars Jedi Survivor. Ovviamente, vi ricordiamo che l’evento di Star Wars avverrà tra il 26 e il 29 maggio, quindi tenete gli occhi aperti per eventuali annunci!