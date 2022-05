Legends of Runeterra: rivelata una nuova espansione

Una nuova espansione è in arrivo per Legends of Runeterra. In effetti, sono passati parecchi mesi dall’ultima versione del titolo di Riot Games, il quale ha portato Yuumi, Galio e Gnar come campioni, e ci voleva una boccata d’aria fresca. Il trailer è puramente artistico, mostrando il protagonista del video e, molto probabilmente, futuro campione di Ionia: Jhin, il Virtuoso, nonché uno psicopatico assassino ossessionato dalla morte perfetta. Ci racconta di come la guerra sia un ottimo strumento per dipingere una tela, e man mano che scorre il video, vediamo alcuni campioni che già conosciamo, fino ad arrivare ad una bambina con in mano un orsetto. Se siete giocatori di League of Legends, saprete benissimo che si tratta di Annie, la Bambina Maledetta, e uno dei campioni più vecchi del gioco, e c’è una buonissima probabilità che verrà aggiunta come campione di una regione non ancora ben definita. Il video si conclude con Jhin che si inchina davanti ad una elegante signora con braccia robotiche, e la cosa ha fatto subito rizzare i capelli a tutti. Di chi si tratterà mai? Purtroppo non abbiamo dati a riguardo, ma tanto scopriremo molto presto di chi si tratta, poiché la prossima espansione di Legends of Runeterra arriverà il 25 maggio con il nome di Erranti dei mondi.