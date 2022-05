Max Payne 3 festeggia il suo decimo anniversario

Max Payne 3 ha avuto una certa storia importante, passando da diversi sviluppatori fino ad essere proprietà di Rockstar Games. Il suo lancio ha segnato un grande traguardo nella storia del franchise, e adesso la compagnia è pronta a festeggiare il suo decimo anniversario con un evento speciale: l’Anniversary Edition della Official Soundtrack del gioco, con tanto di colonne sonore mai sentite e mai utilizzate nel titolo, tutte da ascoltare per voi giocatori. Il suo arrivo è previsto più avanti nel corso dell’anno sulle piattaforme di streaming, in formato digitale e su vinile in edizione limitata. Oltre alle evocative musiche del gruppo noise di L.A. HEALTH, Max Payne 3 – The Official Soundtrack (Anniversary Edition) include anche brani inediti.

I brani della colonna sonora realizzati dagli HEALTH sono il perfetto accompagnamento in stile dark e industrial dello stato mentale confuso e precario di Max e dell’atmosfera cupa che lo circonda. In questo album hanno raggiunto nuovi traguardi con il loro sound noise inconfondibile e malinconico, e “TEARS” è diventata un must nei loro coinvolgenti concerti.

Pubblicato originariamente per PS3, Xbox 360 e PC nel 2012, e ora disponibile tramite il Rockstar Games Launcher e la retrocompatibilità anche per Xbox Serie X/S e Xbox One, Max Payne 3 include un’esperienza di gioco dettagliatissima e cinematografica, che unisce un innovativo uso delle armi a una storia oscura e complicata che porterà Max dalle strade di New York alle favelas di São Paulo.