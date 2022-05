Tomb Raider Classics, tre cult al prezzo di un caffè

Tomb Raider Classics, anche noto come Tomb Raider 1+2+3, ovvero la trilogia originale di Tomb Raider datata anni novanta è attualmente oggetto di uno sconto eccezionale sul portale Good Old Games, GOG per gli amici, all’incredibile prezzo di dieci euro totali, con tanto di resto di un centesimo. Il bundle, decisamente imperdibile per gli amanti del Retrogaming, comprende i seguenti episodi, ormai dei veri e propri grandi classici del settore:

Tomb Raider (1996)

Tomb Raider II (1997)

Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft (1998)

I tre titoli sono diventati con il tempo una vera e propria icona del Mondo PlayStation, ma in realtà sono usciti rispettivamente anche per Sega Saturn (solo il primo episodio), sistema di riferimento per l’ideatore della saga, e di cui trovate la recensione in questa pagina, Personal Computer MS-DOS (solo il primo episodio), PC Windows (secondo e terzo) Nokia N-Gage (solo il primo episodio), e, grazie a conversioni successive, anche su Apple Macintosh basati su Mac OS. Ovviamente i titoli fisici sono ormai difficili da reperire, ma come al solito ci salva la distribuzione digitale.

Le festività natalizie ed il periodo estivo, da sempre tempo di regali e di saldi. Se i negozi fisici invogliano in ogni periodo dell’anno con offerte di ogni tipo sui titoli meno recenti o anche su giochi nuovi con scorte di magazzino in eccedenza, il digital delivery riserva sempre delle sorprese gradite. Pensiamo a Steam e ai suoi incredibili sconti periodici. Se amate i titoli più datati, però, il punto di riferimento è proprio lo store digitale GOG.com che offre attualmente grandi classici a prezzi decisamente popolari. Ed oggi, come abbiamo detto, è il turno di Tomb Raider, che vede i primi tre episodi in versione ottimizzata per PC moderni, tramite DOS BOX per il primo, offerti all’allettante prezzo di 9,99 €. Trovate l’incredibile offerta a questo LINK.