Rabbids Party of Legends: il gioco arriva in Occidente

Nonostante Rabbids Party of Legends sia uscito da parecchio tempo in Cina (sotto il nome di Rabbids: Adventure Party), è curioso vedere che ci siano voluti tutti questi mesi per permettere a Ubisoft di localizzare il titolo anche nel resto dell’Occidente, e infatti questa è stata esattamente la questione principale. Avendo cambiato nome, il titolo arriverà il 30 giugno per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, promettendo tanto divertimento per la vostra famiglia e specialmente per i più piccini. L’IP storica dei rabbids della casa francese ha spopolato da molti anni, sin dalla loro iniziale comparsa come spin-off della serie di Rayman, e in pochissimo tempo hanno preso piede nell’industria delle IP più famose di tutti i tempi, persino in Oriente. Ciò spiega il perché sia stato sviluppato un titolo esclusivo per il mercato cinese, ma come potete vedere, la richiesta di un porting oltremare è stato più richiesto che mai.

Rabbids Party of Legends narra dei nostri conigli i quali, dopo l’ennesimo viaggio del tempo nella loro fidata lavatrice, si sono ritrovati in un mondo a parte ambientato nel romanzo di “Viaggio in Occidente”. Adesso, facendo una serie di ben oltre 50 minigiochi e puro divertimento, dovranno darsi battaglia per tornare a casa.