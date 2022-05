The Callisto Protocol: news imminenti per il gioco

È stato rivelato un nuovo sguardo a The Callisto Protocol, che mostra un nuovo mostro del gioco e altro ancora. Per chi non lo sapesse, The Callisto Protocol è un nuovissimo gioco horror fantascientifico di Striking Distance Studios, uno studio fondato da Glen Schofield. Schofield è meglio conosciuto per essere il creatore di Dead Space e per il suo lavoro sulla serie Call of Duty dopo aver fondato Sledgehammer Games. Ora, Schofield sta tornando alle sue radici nel genere horror per creare un nuovo gioco con il team dietro PUBG. C’è ancora molto che non si sa su questo gioco, ma sembra che altre notizie arriveranno molto presto. Glen Schofield è andato sul suo profilo Twitter per pubblicare una foto di un nuovo mostro del gioco. Schofield ha anche anticipato che i fan dovrebbero aspettarsi alcune notizie la prossima settimana. Al momento, non è chiaro quali notizie potrebbero arrivare, ma dato che stiamo per entrare nella stagione estiva con molti giochi, non sarebbe sorprendente se avessimo presto informazioni più concrete sul gioco. Sembra probabile che molto presto riceveremo un trailer, una data di uscita o una sorta di demo di gioco. Fino a questo punto, il gioco è stato avvolto nel mistero. L’unica vera informazione che abbiamo è che il gioco si svolge sulla luna di Giove, per l’appunto Callisto, ed è ambientato all’interno di una prigione che è stata invasa dagli alieni. Il gioco dovrebbe essere rilasciato nel 2022, ma dato che non abbiamo aggiornamenti da un po’, non è impossibile che sia stato ritardato.

If you don’t already follow @CallistoTheGame now might be a good time to start. Look for some news next week. Until then, here’s a closeup of one of the creatures from our world class character team. They’re incredible. Happy Friday the 13th! Get ready! pic.twitter.com/u9xDxJ4CbC

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 13, 2022