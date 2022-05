Skull & Bones classificato in Corea del Sud, un altro passo verso l’uscita

In quest’ultimo periodo sono arrivate diverse nuove informazioni relative a Skull & Bones, titolo piratesco in sviluppo da parte di Ubisoft Singapore, a far capire che la fase “buia” è ormai passata, e il gioco è sulla buona strada per essere pubblicato. Dal programma insider per la fase test, al tweet sul profilo ufficiale del gioco che annuncia novità nel breve, alle stesse dichiarazioni di Ubisoft che parlano del suo rilascio entro aprile 2023.

A queste, si va ad aggiungere un’altra buona notizia: la versione PC del gioco è stata infatti classificata dal Game Management Committee della Corea del Sud, con data di delibera 12 maggio. La classificazione descrive anche il disclaimer sul consumo di alcol e droghe (che diciamo per un gioco di pirati lo si può comprendere).

La descrizione parla di un gioco action open-world ambientato nell’Oceano Indiano, durante l’età d’oro dei pirati.

Non si sa ancora una data di uscita precisa, ma probabilmente, viste tutte queste recenti news, è lecito pensare che verrà annunciata nel breve.