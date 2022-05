Warriors Orochi 4 Ultimate Definitive Edition classificato in Australia, debutto imminente?

L’ente di classificazione australiano ha recentemente classificato il non ancora annunciato Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition. Warriors Orochi 3 è un gioco d’azione hack-and-slash, lanciato per la prima volta per PlayStation 3 e Xbox 360 il 22 dicembre 2011, seguito da PSP il 19 luglio 2012 e da Wii U il 18 novembre 2012. Warriors Orochi 3 Ultimate, una versione aggiornata e migliorata del gioco, è stata lanciata per la prima volta per PlayStation 3 e PS Vita il 26 settembre 2013, seguito da PlayStation 4 il 26 giugno 2014, Xbox One il 2 settembre 2014 e Switch il 9 novembre 2017.

Il sequel è stato pubblicato per la prima volta per PlayStation 4 e Switch il 27 settembre 2018, seguito da Xbox One e PC il 16 ottobre 2018. Warriors Orochi 4 Ultimate, è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 e Switch il 19 dicembre 2019, seguito da Xbox One il 14 febbraio 2020. Ecco ulteriori dettagli sul gioco. Insomma, da questa notizia, sembrerebbe che non manchi tanto all’uscita del gioco, dato che la maggior parte dei giochi quando viene classificata avviene solitamente quando il gioco sta per arrivare nei negozi. Però, in mancanza di notizie certe, aspettiamo un comunicato ufficiale dagli sviluppatori.