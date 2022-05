Legends of Runeterra: ecco il trailer di Jhin

Come vi abbiamo presentato venerdì, la nuova espansione di Legends of Runeterra di Riot Games vedrà parecchi campioni arrivare nel gioco, e il protagonista è sicuramente Jhin, il Virtuoso. Proprio oggi è uscito il suo trailer di gioco, in cui ci viene spiegato come funzionano le sue abilità e in che modo si può inserire nel meta. Jhin è un’unità di costo 4 con 4/4 di statistiche con mosse davvero speciali; poiché la sua origine di provenienza è lui stesso, ovvero il Virtuoso, potrete collocarlo con qualunque tipo di combinazione di una regione, e la sua abilità si adeguerà con la richiesta. Non ha grandi statistiche, di per sé, ma si basa sul punire e stordire bersagli per colpirli con danni ingenti, e al suo aumento di livello, potrà anche colpire direttamente il Nexus avversario. Inoltre, Jhin porta un nuovo comando: Preparare il Palco.

“+1 di mana iniziale. Quando un alleato usa un’abilità, conferiscigli +1/+1”.

Inoltre, con l’arrivo dell’espansione, verrà aggiunta una nuova reliquia per la modalità PvE: la Batteria Marina.

“Saccheggio: Lancia Sbarramento d’Artiglieria un numero di volte pari al mio costo”.

Jhin si prospetta una bella aggiunta per il team di Legends of Runeterra, e non vediamo l’ora di vedere quali altri sorprese ci saranno per i prossimi giorni.