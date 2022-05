Marvel’s Midnight Sun classificato in Corea del Sud

Marvel’s Midnight Suns, l’RPG tattico a turni di Firaxis Games, non ha ricevuto molti aggiornamenti ufficiali dopo il suo rinvio. Tuttavia, l’annuncio della data di uscita potrebbe essere vicino. Dopo essere stato classificato in Australia, anche l’ente di classificazione (GRAC) della Corea del Sud lo ha valutato.

La “data di decisione”, che suggerisce la data di registrazione della classificazione, è il 13 maggio. Come riferimento, Ghostwire: Tokyo è stato classificato il 7 gennaio e rilasciato il 25 marzo. Sonic Origins è stato classificato il 15 aprile ed è uscito il 23 giugno. In base a questo schema, possiamo probabilmente aspettarci un’uscita a luglio per Marvel’s Midnight Suns, che rientrerebbe nella finestra di uscita annunciata in precedenza “seconda metà del 2022.

Marvel’s Midnight Suns è attualmente in sviluppo per Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PS5, PC e Nintendo Switch. Il gioco vede il giocatore controllare un nuovo personaggio, il Cacciatore, e collaborare con eroi come Ghost Rider, Doctor Strange, Captain America, Iron Man e così via per fermare Lilith.