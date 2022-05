Sony avrà uno show per la prima settimana di giugno?

Dopo il rinvio di Starfield e Redfall, la restante line-up Xbox di Microsoft per l’anno sembra un po’ arida. Vedremo se è davvero così quando il 12 giugno si terrà l’Xbox and Bethesda Games Showcase. Sony potrebbe essere pronta a rivelare i suoi grandi annunci prima, ma c’è anche la possibilità che ciò avvenga molto più tardi.

Nell’ultimo episodio di GB Decides, Jeff Grubb di VentureBeat, ha parlato di un possibile show con Sony Interactive Entertainment nella prima settimana di giugno. La notizia è stata riferita da “più persone”, ma non è stata confermata.

Vale la pena notare che dopo il podcast, Grubb ha twittato di aver sentito dire che “non succederà nulla fino a settembre”. Le cose dietro le quinte potrebbero essere ancora in evoluzione, quindi prendete tutto questo con le dovute precauzioni.

Una nuova vetrina digitale di Sony nei prossimi mesi è comunque più o meno scontata. Resta da vedere quanto presto avrà luogo, se si tratterà di uno State of Play o di un vero e proprio PlayStation Showcase con molti annunci. Il tempo ce lo dirà, soprattutto, perché, God of War Ragnarok è ancora previsto per quest’anno, secondo quanto dichiarato da Sony Interactive Entertainment Santa Monica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli fino ad allora.

I've also heard nothing will happen until September. The more pessimistic rumors never get put in era threads, though. https://t.co/a5QEOCDbLF

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 14, 2022