Square Enix afferma che aprirà nuovi studi di sviluppo in occidente

Square Enix ha affermato che intende fondare e/o acquisire nuovi studi di sviluppo in occidente, dopo che ha confermato di aver accettato di vendere le sue sedi di Crystal Dynamics, Eidos-Montréal e IP storiche come Tomb Raider per 300 milioni di dollari alla società svedese Embracer Group.

In una dichiarazione ufficiale, Square Enix ha affermato che l’accordo le avrebbe permesso di concentrarsi sugli investimenti in blockchain, intelligenza artificiale e cloud Nei suoi risultati finanziari, l’editore di Final Fantasy è stato in grado di spiegare ulteriormente il suo ragionamento dietro le vendite. Inoltre l’azienda ha affermato che le vendite gli consentirebbero di ottenere una crescita sostenuta attraverso la selezione e concentrazione delle risorse aziendali, allineando meglio le operazioni editoriali all’estero con il quartier generale di Tokyo e concentrandosi su nuove attività come blockchain, intelligenza artificiale e cloud. La società ha anche affermato che intendeva rimodellare il suo portafoglio di intrattenimento digitale in parte creando nuove IP, accelerando il processo decisionale attraverso una gestione integrata del gruppo e in arte aumentando le capacità di sviluppo di giochi creando nuovi studi, fusioni e acquisizioni.

Anche se può sembrare sorprendente che l’azienda stia già cercando di fondare studi così presto è probabile che la società intenda perseguire una direzione diversa, più in linea con i suoi ultimi obiettivi aziendali. In una dichiarazione rilasciata insieme all’annuncio di Embracer, la società ha affermato:

in futuro, la funzione di sviluppo della società comprenderà i suoi studi in Giappone, Square Enix External Studios e Square Enix Collective. Gli studi d’oltremare della Società continueranno a pubblicare franchise come Just Cause, Outriders e Life is Strange.

Yosuke Masuda in un’intervista con Yahoo Japan, spiega che mentre è fondamentale che i giochi di Square Enix vendano bene su scala globale, sarebbe un errore se i suoi sviluppatori giapponesi cercassero di imitare lo stile occidentale dei giochi.

