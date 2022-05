Ib: il remake aggiungerà il supporto in lingua inglese

L’editore PLAYISM e lo sviluppatore kouri che il remake del gioco horror di avventura e esplorazione 2D Ib, lanciato per la prima volta per PC tramite Steam l’11 aprile in giapponese, aggiungerà il supporto per la lingua inglese il 17 maggio.

Questo gioco è un remake del titolo di esplorazione-avventura in 2D Ib, ambientato in una galleria d’arte inquietante e misteriosa e pubblicato originariamente nel febbraio 2012 dallo sviluppatore di giochi indie giapponese, kouri.

Ulteriori miglioramenti sono stati apportati al concetto originale di “rendere il gioco divertente anche per i giocatori che non sono bravi nei giochi” attraverso ottimizzazioni che consentono a tutti i vecchi giocatori delle versioni gratuite e ai nuovi giocatori di godersi il gioco.

Inoltre, quasi tutta la grafica di mappe, personaggi e foto è stata migliorata insieme all’aggiunta di opere d’arte completamente nuove e riprogettate. Nel remake sono stati aggiunti anche nuovissimi enigmi, effetti e trucchi che non erano presenti nell’originale.