The Library Of Babel: il platform stealth in arrivo su console e PC

Neon Doctrine e Tanuki Game Studio, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno annunciato un nuovissimo platform stealth in arrivo, nel corso del 2022, su PlayStation 4, PlayStation 5,Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC: The Library Of Babel.

Il titolo nel gioco non è assolutamente un caso, è infatti ispirato all’omonimo racconto di Jorge Luis Borjers e sarà ambientato ben 20.000 anni dopo l’estensione dell’umanità sul pianeta terra. Tramite la sua pagina ufficiale su Steam, che come al solito ne offre una panoramica importante mostrandoci anche la trama intrigante e per nulla scontata.

Al centro di tutto vi è la biblioteca di Babele, un luogo misterioso in cui è celato ogni sapere del passato e, probabilmente, anche futuro. La società è gestita da robot e tutto è ordinato e fila secondo un regolamento severo e preciso; fino alla scoperta della sopra citata biblioteca. Il protagonista sarà Ludovik, un creatore inviato a Babilonia con lo scopo di indagare su un caso di omicidio; tutto va secondo i piani fino a che non viene dichiarato lo stato di emergenza e si dovrà, vestendo i panni di Ludvoik, non solo scoprire l’identità dell’assassino, ma anche svelare il mistero che si cela dietro l’affascinante biblioteca.

L’ambiente (2D disegnato interamente a mano) sarà caratterizzato da ambientazioni suggestive e di forte impatto visivo: giungle, templi abbandonati e il giocatore dovrà interagire attivamente con una miriade di abitanti cibernetici.

Insomma, le promesse per un titolo intrigante e d’effetto ci sono davvero tutte, non ci resta che aspettare ulteriori notizie al riguardo, in special modo per una data di uscita ufficiale; anche perché il 2022 non sembra povero di notizie interessanti sui probabili giochi in uscita o in produzione. Infatti lo sapevate che da qualche giorno girano notizie su un possibile ritorno di Silent Hill?

Nel frattempo vi lasciamo con il trailer di The Library Of Babel: