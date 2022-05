Netflix Geek Week: trapelate le ultime novità

La Netflix Geek Week è tornata più rumorosa che mai, e questa volta abbiamo accesso a un sacco di titoli davvero stupefacenti che verranno mostrati tra il 6 e il 10 giugno sulla piattaforma di streaming più rinomata del mondo. In totale, sono stati mostrati diversi titoli, che sono:

Stranger Things: chissà cosa riserverà il futuro del franchise.

The Sandman: l’uomo dei sogni e degli incubi è arrivato.

The Umbrella Academy.

The Gray Man.

Sweet Tooth.

Resident Evil.

The Sea Beast.

Alice In Borderlands.

The Cuphead Show.

Locke and Key.

Spiderhead.

First Kill.

The School for Good and Evil.

The Dragon Prince, e la molto probabilmente attesa stagione 4.

Wendell & Wild.

Manifest.

Day Shift.

Tenebre e Ossa.

E per concludere….Cyberpunk Edgerunners! Ebbene si, sembra che gli sviluppatori di CD Projekt Red, grazie all’aiuto di Studio Trigger finalmente

Tutti questi si prospettano grandissimi titoli da guardare. I fan di Cyberpunk 2077 saranno particolarmente entusiasti di sapere di più sulla serie, ma anche opere come The Sandman e Tenebre e Ossa non sono da meno. Vi terremo aggiornati quando la Netflix Geek Week dal 6 al 10 giugno annuncerà altre novità succulenti.