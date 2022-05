Ubisoft+ si unisce ufficialmente a PlayStation

“Con Ubisoft+ Classics, stiamo offrendo ai giocatori PlayStation un altro modo per godersi i giochi sulle loro console . Questo è solo l’inizio, poiché alla fine renderemo Ubisoft+ disponibile per i possessori di PlayStation mentre continuiamo a costruire la nostra visione e fornire ai giocatori più opzioni per accedere ai loro giochi preferiti, ovunque si trovino”.

Ubisoft+ 🤝 PlayStation

Ubisoft+ is Coming to PlayStation! Stay tuned for more news in the future.

In the meantime, introducing 'Ubisoft+ Classics', bringing 27 games to PlayStation Plus from May 24.

Get the details:

— Ubisoft (@Ubisoft) May 16, 2022