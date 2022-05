Hunt Showdown: il gioco si aggiorna alla versione 1.8.1

Da molto tempo la community di Hunt Showdown sta chiedendo a grande voce che il loro titolo avesse un sistema di ricompense per le missioni più facile e accessibile, e indovinate qual’è il piano di Crytek, ovvero la casa sviluppatrice? Risolvere esattamente quanto citato. Stando ad un loro report, in merito all’aggiornamento 1.8.1, la patch introdurrà:

“Il nuovo sistema di quest fornisce ai giocatori un maggiore controllo sulle sfide di gioco che desiderano affrontare, oltre alla possibilità di guadagnare più ricompense ogni giorno. Hunt Showdown è un gioco guidato dalla community, e questo nuovo entusiasmante sistema si espanderà ed evolverà man mano che che andremo avanti, plasmato dal feedback dei giocatori. Siamo anche felici di offrire ai fan la possibilità di vedere una loro idea per una quest implementata nel gioco. La community di Hunt è piena di creatività, e non vediamo l’ora di vedere le idee che i giocatori ci proporranno!”

I giocatori possono guadagnare più stelle per completare le sfide più difficili, che variano in cinque livelli, ciascuno più difficile dell’altro. Ogni settimana i giocatori possono guadagnare fino a 30 stelle, che offriranno una ricompensa massima di 25 Blood Bonds. Ulteriori ricompense per il completamento delle missioni includeranno oggetti di gioco come esplosivi e pistole, e le missioni disponibili cambieranno e si resetteranno ogni lunedì.

Sarà un buon inizio per vedere cosa riusciranno a creare per il futuro del titolo.