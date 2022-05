Salt and Sacrifice: prezzo su Epic Games Store troppo alto?

Salt and Sacrifice è ora disponibile e il gioco di ruolo d’azione ha ricevuto elogi dal pubblico e dalla critica per la maggior parte, anche se non tutti gli aspetti del suo lancio sono andati d’accordo con le persone. Di recente, sono emerse notizie basate sui commenti dello sviluppatore Ska Studios secondo cui il prezzo del gioco su PC tramite Epic Games Store era stato contrassegnato più alto di quello che avrebbe dovuto essere originariamente, presumibilmente a causa di un accordo di esclusiva con Sony che limitava l’esistenza del gioco venduto a prezzi inferiori su altre piattaforme. Tuttavia, sembra che non sia così. Lo sviluppatore Ska Studios ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega che il prezzo del gioco su PC è stato modificato in alcune regioni prima del lancio del gioco e che le modifiche in questione non sono state applicate da nessun titolare della piattaforma.

“I prezzi di Storefront sono stati modificati in varie regioni prima del lancio globale del gioco su PC alle 9:00 PT di martedì 10 maggio 2022. Il prezzo non è cambiato su nessuna vetrina o in nessuna regione dopo il lancio, né alcun titolare della piattaforma ha richiesto modifiche al prezzo originale del gioco. Gli sviluppatori Ska Studios e Devoured Studios si scusano per qualsiasi confusione in merito alla correzione del prezzo prima del lancio di Salt and Sacrifice e, in quanto team di sviluppo composto da due persone, rimangono concentrati sul supporto del gioco dopo un lancio di successo”.

Ska Studios o Devoured Studios non hanno fornito ulteriori comunicazioni sull’eventuale modifica dei prezzi regionali del gioco in aree specifiche a seguito del contraccolpo degli utenti. In alcune regioni in particolare, come Brasile e Turchia, ad esempio, il prezzo del gioco è aumentato di circa il 300%.

Questo è inammissibile, e ci auguriamo che risolvano la cosa il più in fretta possibile. Qui troverete la nostra recensione sul titolo.