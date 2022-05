Red Dead Redemption 2 potrebbe ricevere un aggiornamento nextgen

Il leaker AccountNgt ha recentemente twittato che Red Dead Redemption 2 potrebbe presto ricevere un aggiornamento per console di nuova generazione. Il Tweet è stato repentinamente rimosso ma ScreenRant lo ha tutt’ora incorporato. Bisogna tenere conto del fatto che la credibilità di AccountNgt ha sempre mantenuto standard molto elevati nel tempo e non ha mai disatteso i fan; basti infatti pensare che è stato lui ad annunciare in anteprima, ad esempio, il ritardo di Forspoken. Molto probabile quindi che la notizia sia attendibile.

D’altronde se pensiamo all’aggiornamento di Grand Theft Auto V per Xbox Serie X/S e PlayStation5, nonostante sia un gioco del 2013, ha comunque incrementato le vendite di Rockstar Games, facile dunque, visto l’enorme successo di Red Dead Redemption 2, che la casa sviluppatrice di videogame continui a pensare ad ulteriori progetti di questo genere e di perseguire in questo senso.

Un pò più difficile, tuttavia, è ipotizzare una papabile data di annuncio per la presunta notizia. Il Summer Game Fest inizierà il 9 giugno, ma c’erano anche voci su un possibile evento di Sony nella prima settimana di giugno. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie al riguardo che possano confermare o smentire del tutto le dichiarazioni del leaker in questione.