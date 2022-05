Diablo 3: 65 milioni di giocatori raggiunti dal lancio

Per quanto terribilmente è iniziato, Diablo 3 di Blizzard Entertainment ha visto una straordinaria redenzione nel corso della sua vita. Per celebrare il decimo anniversario del titolo, il team di sviluppo ha confermato che il gioco di ruolo d’azione ha avuto oltre 65 milioni di giocatori in tutto il mondo dal lancio. Ha anche annunciato che gli Incubi Echeggianti, introdotti all’inizio della stagione 26 , diventeranno una feature permanente del gioco.

Si tratta essenzialmente un’attività di fine gioco opzionale in cui i giocatori devono combattere nemici progressivamente più difficili per ottenere un ricco bottino. Per avere accesso a un Incubo Echeggiante è necessario sconfiggere i Guardiani della Rift per Petrified Screams e la difficoltà aumenta man mano che vengono sconfitti più mostri. Al suo completamento, si riceve EXP, frammenti di sangue, gemme e la gemma leggendaria Sussurro di espiazione per l’aumento di oggetti leggendari antichi.

Anche le taglie doppie sono attive fino alla fine della stagione 26 con i giocatori che ricevono doppi Horadric Caches dopo aver terminato cinque taglie in un atto. Sebbene i tassi di rilascio rimangano gli stessi, ciò significa più possibilità di ottenere bottino leggendario esclusivo di Bounty.

Diablo 3 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4 e Nintendo Switch.