Call of Duty Modern Warfare 2: svelata la data d’uscita?

Activision aveva grandissime aspettative finanziarie per COD Vanguard; tuttavia però qualcosa non è andato secondo i piani e queste ultime sono state disattese. Ora l’azienda è totalmente concentrata sul lancio di Call Of Duty Modern Warfare 2, il sequel che ha letteralmente rivoluzionato la concezione dei COD annunciando Warzone.

Il trailer ufficiale di Inifinity Ward aveva anche rivelato il logo di Modern Warfare, da quel momento in poi quindi i fan sono in attesa di saperne di più e, soprattutto, di vedere qualcosa; ma molto probabilmente l’attesa potrebbe essere meno lunga rispetto a quanto si potesse pensare.

Secondo quanto rivelato da un insider piuttosto credibile, Call Of Duty Modern Warfare riceverà ben due trailer, uno dei quali sarà mostrato addirittura prima del Summer Game Fest: il prossimo 9 giugno. Secondo RalphValves ( è questo il nome del noto Insider di Call Of Duty) il teaser sarà mostrato il 2 giugno in anteprima; facile quindi che il trailer ufficiale possa arrivare entro l’8 giugno. Il leaker inoltre afferma che il titolo avrà un alpha test pubblico ad agosto; ciò andrebbe perfettamente ad incastro con la finestra di lancio ipotizzata per l’uscita del gioco, ottobre 2022.

Non ci sono voci su quale tipo piattaforma sarà disponibile il gioco poiché, recentemente, giravano voci sul fatto che Activision volesse segnare un totale abbandono alla vecchia generazione proprio con l’uscita di questo nuovo capitolo. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie, nel frattempo però vi ricordiamo che Call Of Duty Vanguard, nel suo recente aggiornamento, nasconde un vantaggio segreto.