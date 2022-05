Gears of War: riceverà lo stesso trattamento di Halo?

Con Starfield e Redfall posticipati al 2023, la questione della sorte degli altri titoli di Microsoft per quest’anno viene prepotentemente a galla. Il co-fondatore di XboxEra, Nick Baker, che a gennaio ha riferito di un altro franchise Xbox che riceverà il “trattamento Halo”, ha apparentemente rivelato il franchise in questione: Gears of War .

Sebbene non lo specifichi ad alta voce, Baker ha detto su The XboxEra Podcast di guardare l’output di Microsoft da novembre 2021 a novembre 2022 (che era essenzialmente Halo Infinite e Forza Horizon 5 ). L’unica serie mancante è Gears of War, un richiamo a quando si riteneva che Xbox avesse solo questi tre principali franchise first party. Baker è “convinto” che questa raccolta rimasterizzata sarà annunciata durante l’Xbox and Bethesda Games Showcase il 12 giugno.

Ovviamente, resta da vedere se verrà lanciato entro novembre 2022 o meno (insieme ai giochi che includerà). Il GM del marketing Xbox Aaron Greenberg ha affermato che The Coalition sta lavorando a “diversi progetti non annunciati”, quindi questo potrebbe essere uno di questi.