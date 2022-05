Zenless Zone Zero: la closed beta potrebbe arrivare presto

HoYoverse ha recentemente annunciato un nuovo gioco in lavorazione. Trattasi di Zenless Zone Zero, un RPG sparatutto d’azione fantasy urbano per PC e smartphone ( ma potrebbe arrivare anche su altre piattaforme) ambientato in un mondo devastato da disastri naturali noto come ” vuoti”. Pare anche che il gioco in questione ( al pari di Genshin Impact con cui condivide lo sviluppatore) presenterà un elenco diversificato di personaggi che si impegneranno in combattimenti di gruppo.

In seguito all’annuncio rivelazione del gioco, lo sviluppatore diede anche notizia su una prossima closed beta e sul come registrarsi per provare a partecipare, senza tuttavia dare indicazioni su una data precisa o su una possibile finestra di lancio del test. I fan in questo senso hanno segnato uno spartiacque dividendosi in due gruppi netti per quanto riguardo il titolo in questione e, nello specifico, sullo sviluppo della closed beta. Molti temono, infatti che un nuovo progetto di questo calibro potesse in qualche modo oscurare i lavori su Genshin Impact e non si sono risparmiati dall’esprimere il proprio disappunto proprio sotto al post di annuncio della beta.

La risposta dell’autore tuttavia non si è fatta attendere, e dopo aver tranquillizzato i fan sul loro impegno nel prendersi cura di entrambi i titoli, ha anche affermato che il test dedicato a Zenless Zone Zero potrebbe arrivare molto presto ed ha invitato il suo seguito ad iscriversi usufruendo così della possibilità di giocare il gioco in anteprima.