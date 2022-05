Genshin Impact: miHoYo annuncia Shikanoin Heizou

In questo ultimo periodo Genshin Impact ha riscontrato delle difficoltà nel rispettare la tabella di marcia prevista per il rilascio della nuova patch 2.7 per via del nuovo lock down imposto in Cina a causa del coronavirus. Con gli ultimi aggiornamenti per il titolo condibisi dalla società sembra che la situazione stia migliorando.

miHoYo ha postato su Twitter degli aggiornamenti che presentano un nuovo personaggio di Inazuma molto atteso dalla community: Shikanoin Heizou. Il nuovo arrivato viene descritto come un detective che lavora per l’Analytical Harmony al servizio della Tenryou Commission. Uno spirito libero e indisciplinato, ma allegro e vivace. Molto poco ci viene detto di Heizou ma dalla sua immagine è possibile capire che possiede un Anemo Vision e sembra utilizzare una spada. Non sappiamo con certezza in quale versione sarà incluso. Secondo Kamisato Ayato:

Doushin Shikanoin ha un cervello e un’intelligenza ammirevoli. Anche se ha un comportamento ribelle e sfrenato, non si dovrebbe ignorare i suoi talenti. La Tenryou Commission è incredibilmente fortunata ad avere un uomo simile tra le sue fila.

L’ultimo live special si è tenuto a marzo presentando l’aggiornamento 2.6 intitolato Zephyr of the Violet Garden. La patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

Shikanoin Heizou ‧ Analytical Harmony

Detective of the Tenryou Commission A young detective from the Tenryou Commission. Free-spirited and unruly, but cheerful and lively.#GenshinImpact pic.twitter.com/rmHuQ6egKt — Genshin Impact (@GenshinImpact) May 16, 2022