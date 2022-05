World of Warcraft: disponibile Fury of the Sunwell

I campioni di Azeroth su World of Warcraft dovranno affrontare ancora una volta il principe degli Elfi del Sangue Kael’thas Sunstrider, che ha forgiato una nuova alleanza con la Burning Legion per portare avanti il piano nefasto di consumare il potere del Sunwell per il rituale di evocazione di un demone.

Fury of the Sunwell è disponibile ora come aggiornamento ai contenuti finali di Burning Crusade Classic, accompagnato da una caterva di funzionalità per i giocatori: