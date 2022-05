Western Digital Event: ecco cosa è stato mostrato

All’evento What’s Next Western Digital Event di lunedì presso il Ritz-Carlton San Francisco, che si svolge oggi a Milano con un focus sull’Italia, Western DigitalCorp. ha illustrato la propria missione di sbloccare il potenziale dei dati, rendendo disponibile tutto il loro valore. Nelle keynote tenute dai manager dell’azienda, Western Digital ha anche svelato le rivoluzionarie innovazioni HDD e Flashispirate al modo in cui singoli utenti finali e aziende adoperano i dati per costruire il proprio futuro. Nel discorso di apertura, il CEO di Western Digital, David Goeckeler, si è soffermato ad analizzare la rapida espansione del mercato determinata dai moderni sistemi di elaborazione. La crescita del cloud, l’enorme diffusione dei dispositivi intelligenti connessi e la crescita inarrestabile di informazioni digitali create con questi dispositivi ogni giorno in tutto il mondo, richiedono sempre più capacità di archiviazione.

David Goeckeler ha dichiarato:

Tutte le nostre azioni prendono vita dalla convinzione che il potenziale umano possa combinarsi con l’innovazione digitale, creando molteplici possibilità. Ispirati dai molteplici modi con cui i nostri clienti utilizzano i dati e forti della nostra presenza consolidata sul mercato,rispondiamo in maniera esclusiva a tutte le esigenze di storage dei nostri diversi clienti, su qualsiasi scala: dai più piccoli dispositivi intelligenti, ai più grandi cloud pubblici.

Rob Soderbery, vicepresidente edirettore generale della Flash Business Unit di Western Digital, ha aggiunto:

Il percorso di innovazione verso il futuro richiede gli strumenti più adeguati. La nostra esperienza ci consente di dire che quando le persone dispongono degli strumenti adatti per superare i loro limiti, possono ottenere grandi risultati”, ha aggiunto Soderbery. “Dalle auto a guida autonoma, all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata, fino allo streaming e al gaming, le nostre soluzioni flash accrescono il potenziale dei nostri clienti, permettendo loro di ottenere le migliori performance.

L’EVP e GM della HDD Business Unit, Ashley Gorakhpurwalla, ha evidenziato:

Come leader nella densità areale di archiviazione degli HDD, la nostra più grande responsabilità è l’innovazione, che determina il TCO dei nostri clienti” Sappiamo che i dati sono la loro risorsa più preziosa e riuniamo le menti più brillanti per sviluppare soluzioni adeguate.

I nuovi prodotti, grazie all’esperienza maturata in oltre cinquant’anni di progettazione di tecnologie innovative, Western Digital ha anche introdotto nuovi prodotti flash e HDD per utenti cloud e per i propri utenti finali.

•Cloud: Western Digital ha presentato nuove potenti soluzioni di archiviazione dati per gli utenti cloud,inclusi i primi HDD CMR da 22 TB e SMR da 26 TB del settore e una nuova famiglia diSSD PCIe Gen4NVMe ad alta capacità, per aiutarli a progettare soluzioni di storage a diversi livelli in modo più efficiente, ottenendo maggiore qualità dalla loro infrastruttura, con l’obiettivo di trarre il maggior valore possibile dai dati dei loro clienti.

•The Way We Work Now: il nuovo SSD PCIe Gen4 Western Digital PC SN740 NVMe SSD risponde alle esigenze specifiche del lavoro ibrido e porta l’esperienza di elaborazione a una velocità di lettura sequenziale fino a 5.150 MB/s[2], in un design sottile, leggero, a basso consumo.

•Creativity: Western Digital introduce il nuovo ecosistema SSD modulare SanDisk Professional Pro-BLADE. Progettate per soddisfare le esigenze di acquisizione, trasferimento e conservazione di contenuti a risoluzione sempre più elevata, le soluzioni Pro-BLADE consentono ai professionisti di risparmiare ore per i trasferimenti, risparmiare denaro per una capacità equivalente e ridurre il volume e il peso della propria attrezzatura.

•Gaming: Western Digital annuncia l’ingresso di due nuove soluzioni nel suo pluripremiato portafoglio di prodotti per il gaming WD_BLACK. Progettati pensando alle prestazioni e allo stile, i nuovi WD_BLACK SN850X NVMe SSD e WD_BLACK P40 Game Drive SSD offrono ai giocatori più opzioni per migliorare l’esperienza di gioco, così da sfidare i propri avversari al meglio.