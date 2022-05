MultiVersus: il trailer cinematografico svela nuovi personaggi

Il publisher Warner Bros. Games e lo sviluppatore Player First Games hanno fatto uscire il trailer cinematografico ufficiale di MultiVersus, il brawler game free-to-play in cui si scontrano personaggi come Batman, Harley Quinn, Superman, Arya Stark di Game of Thrones, Bugs Bunny, Shaggy di Scooby-doo, Tom & Jerry e altri ancora. Il filmato, dal titolo “You’re with me!” mostra proprio i tanti personaggi provenienti da universi narrativi differenti che uniscono le forze per vedere chi è il duo migliore.

Il filmato svela poi il Diavolo della Tasmania, alias Taz (Looney Tunes), il gigante di ferro (Il gigante di ferro) e Velma (Scooby-Doo)

MultiVersus uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel 2022. Dal 19 al 27 maggio si svolgerà un closed alpha test (nel sito ufficiale potete registravi), che sarà giocabile su tutte le piattaforme con il pieno supporto del cross-play e con un netcode dedicato basato su server rollback. L’open beta arriverà invece a luglio.

Qui sotto potete vedere il trailer cinematografico.

Questa la descrizione del gioco:

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play che introduce un formato 2 vs. 2 a squadre, gli scontri 1 vs. 1, quelli tutti contro tutti per 4 giocatori e il Laboratorio (modalità allenamento) unito a un cast di personaggi leggendari in continua espansione. Tra questi ci sono Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry; Jake the Dog e Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe).