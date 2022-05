Monster Hunter Rise Sunbreak: mostrate nuove abilità di Spadascia, Balestra Pesante e Spada & Scudo

Dopo le tante novità arrivate la scorsa settimana, Capcom torna a mostrare cose che verranno introdotte in Monster Hunter Rise Sunbreak, l’espansione in arrivo il 30 giugno 2022 su PC e Nintendo Switch: si tratta delle nuove abilità per le armi Spadascia, Balestra Pesante e Spada & Scudo.

Per la Spadascia. Attacco con filidseta – Contrattacco caricato elementale: comprime la barra cambio e libera l’energia.

Per la Balestra Pesante. Attacco con fildiseta – Sole Calante: un insetto filo genera un cerchio che, se centrato da proiettili dai colpi multipli, aumenta il numero di colpi al momento dell’impatto.

Per la Spada & Scudo. Attacco con fildiseta – Olio Spaccone: usa un insetto filo per coprire a lama con un unguento speciale che fa spaventare i mostri più facilmente.

In più, come azione comune a tutte le armi ci sarà “Inversione abilità scambio”, che permette di modificare le abilità scambio in movimento.

Potete vedere i tre filmati di Monster Hunter Rise Sunbreak, della durata di un minuto ciascuno, qui sotto.