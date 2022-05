Classifica italiana: Nintendo Switch Sports mantiene la vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella diciottesima settimana del 2022, dal 2 all’8 maggio. Dopo il debutto in prima posizione della scorsa settimana, Nintendo Switch Sports si mantiene saldo in vetta. Mario Kart 8 Deluxe fa un passetto indietro e dal secondo posto passa al terzo, con NBA 2k22 (versione PS4) che si prende l’argento sul podio. Per quanto riguarda invece la sezione PC, anche qui non cambio la prima posizione, ancora tenuta da Sekiro: Shadows Die Twice. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 NBA 2K22 – PS4

3 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

4 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

5 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

6 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

7 GRAND THEFT AUTO V – PS4

8 FIFA 22 – SWITCH

9 GRAN TURISMO 7 – PS5

10 NBA 2K22 – PS5

CONSOLE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 NBA 2K22 – PS4

3 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

4 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

5 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

6 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

7 GRAND THEFT AUTO V – PS4

8 FIFA 22 – SWITCH

9 GRAN TURISMO 7 – PS5

10 NBA 2K22 – PS5

PC

1 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

2 MASS EFFECT: ANDROMEDA

3 NBA 2K22

4 GRAND THEFT AUTO V

5 ELDEN RING

6 RED DEAD REDEMPTION 2

7 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

8 MONSTER HUNTER RISE

9 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

10 LEGO THE LORD OF THE RINGS

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail