Apex Legends Mobile: trailer gameplay di lancio

Da domani 17 maggio Apex Legends Mobile sarà disponibile per dispositivi Android e iOS e per celebrarne l’uscita, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato il trailer di lancio, focalizzato sul gameplay, che potete vedere qui sotto. Il filmato mostra in azione anche Fade, la nuova leggenda che fa il suo debutto nel battle royale proprio nella versione mobile. I dettagli sulla patch note Grande Spettacolo sono disponibili sul sito ufficiale.

Questa la descrizione della nuova leggenda per Apex Legends Mobile, Fade.

Ignacio Huamaní era il membro più giovane di una famiglia di ladri di apparecchiature militari hi-tech. Insieme, si guadagnavano da vivere “recuperando” armamenti e rivendendoli al miglior offerente. Relegato al ruolo di guardia per via della sua giovane età, Ignacio sentiva di dover dimostrare che anche lui poteva fare di più. Fu per questo che accettò un incarico da parte di un cliente misterioso, rubando una tuta per conto suo. Ma era una trappola: la sua famiglia morì e la tuta lo trascinò in un’altra dimensione. Dopo un lungo viaggio, ora Ignacio è finalmente tornato, ed è pronto a fare giustizia e a riscattarsi negli Apex Games. Nulla potrà mai riportare indietro la sua famiglia, ma sul campo di battaglia sarà lui l’unico artefice del suo destino… e di quello degli avversari.

Passiva: Scia

Fade ottiene un breve incremento di velocità alla fine della scivolata.

Tattica: Flashback

La tuta trascina Fade all’indietro verso un’altra dimensione, riportandolo a una posizione precedente.

Ultimate: Camera fasica

Fade lancia un dispositivo, la cui esplosione teletrasporta i giocatori vicini in un’altra dimensione per qualche secondo, impedendo loro di infliggere o ricevere danni.