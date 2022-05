Fall Guys diventa free-to-play dal 21 giugno, in arrivo su PS5, Switch, Xbox ed Epic Games Store

Il “Big Announcement” del lunedì per Fall Guys è arrivato. Mediatonic ha fatto sapere che Fall Guys diventerà free-to-play dal 21 giugno, arrivando su PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox ed Epic Games Store: ci sarà il cross-play e il cross-progression tra tutte le console, con l’uso dell’account Epic Games.

I giocatori PlayStation e Steam che possiedono già una copia di Fall Guys continueranno a ricevere tutti i consueti aggiornamenti (come nuove stagioni, patch e nuove funzionalità) che ci si aspetta. Tuttavia, i nuovi giocatori non potranno più scaricare Fall Guys su Steam: se siete nuovi su Fall Guys e volete giocare su PC, potete visitare l’Epic Games Store e scaricare il launcher da lì.

I giocatori che hanno giocato Fall Guys prima del 21 giugno, otterranno il Legacy Pack, che contiene un nickname, una targhetta, il costume Regal, il costume Veggie Dog, il costume Feisty Dwarf e il Premium Season Pass per la Stagione 1 -Free For All (che partirà proprio il 21 giugno).

Partirà dunque una nuova stagione 1, con tanto di Season Pass, una versione potenziata del percorso di progressione gratuito che può essere acquistato con gli Show-Bucks, la nuova valuta di gioco. Il Season Pass consente di guadagnare nuovi costumi e altri oggetti sbloccabili.

Ci si può pre-registrare sul sito ufficiale alla versione free per ottenere ricompense. Ricompense che saranno in proporzione al numero di persone che si pre-registreranno.

Al lancio ci saranno 100 livelli da sbloccare nel Season Pass, oltre alla possibilità di sbloccare il Season Pass successivo se si esaurisce quello attuale. Per tutti coloro che non hanno acquistato il Season Pass, continuerà a essere disponibile un percorso di progressione gratuito per tutti, e i Kudos saranno mantenuti dalla versione precedente per tutti i giocatori.

Insieme al free-to-play, arriva anche un corposo update al gameplay, mostrato durante l’evento. Viene poi annunciato anche l’editor di livelli, modalità che, come sottolineano i presentatori, è ancora lontana dall’uscita. Potete vedere l’intero showcase con le novità sul battle-royale con i fagiolini qui sotto.