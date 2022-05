Touken Ranbu Warriors: data di arrivo per PC

Touken Ranbu Warrios fu lanciato per la prima volta per Switch e PC tramite DMM Games Player il 17 febbraio in Giappone; ma adesso ( finalmente) sarà rilasciata la versione per PC in tutto il mondo. La data da segnare sul calendario è il 24 maggio, al costo 59,99 dollari nella sua versione base e a 109,99 dollari nella deluxe edition.

Il gioco supporterà la versione 4K ed una sequenza di fotogrammi fino a 60 al secondo, inoltre è già disponibile una demo. Touken Ranbu Warrios è un gioco d’azione in 3D, definito il titolo con la grafica più bella nella storia della serie Warriors, dove il giocatore potrà godere non solo di una vasta gamma di animazioni ma anche combattere insieme ad un partner e duellare in coop.

Il titolo racconta la storia di Touken Danshi, ovvero 15 lame incarnate ritrovatesi all’improvviso smarrite senza la guida di un maestro Saniwa e che nel bel mezzo di questo periodo di disorientamento vengono attaccate dall’esercito Retrogrado della Storia. Dopo la battaglia gli eroi dovranno intraprendere una missione affidatagli dal Governo del Tempo, dovranno infatti occuparsi di quelle che vengono definite ” indagini d’assalto”.

Inoltre è anche disponibile un nuovo trailer che ci permette di dare uno sguardo più approfondito su dinamiche e grafiche del gioco in uscita ( se vi siete persi il precedente lo trovate in questo nostro articolo).